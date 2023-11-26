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        Batman'da motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Batman Valiliğince beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:02
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        Batman'da motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
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        Batman Valiliğince beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bu gece beklenen kuvvetli fırtına ve rüzgar uyarısı yapılan iller arasında Batman'ın da yer aldığı ifade edildi.

        Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine istinaden il sınırları içerisinde belirtilen saatlerde motosiklet, elektrikli scooter, motor kullanan kuryelerin trafiğe çıkışının Valilik kararıyla yasaklandığı belirtilen paylaşımda, yasağın 26 Kasım'da saat 23.00’te başlayıp 27 Kasım'da saat 18.00’e kadar süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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