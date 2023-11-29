Hasankeyf kazı çalışmalarına gönüllü katılan öğrenciler mesleği sahada öğreniyor

İBRAHİM TOPRAK - Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki arkeolojik kazılarda görev alan gönüllü öğrenciler, saha tecrübesi elde ediyor.

Tarihi Hasankeyf ilçesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal başkanlığında yürütülen üçüncü dönem kazı çalışmaları devam ediyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi, Arkeoloji ile Koruma ve Restorasyon Bölümü öğrencileri, kazı alanında çalışmak, saha tecrübesi edinmek ve aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dönüştürmek için gönüllü olarak arkeolojik kazılara katılıyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zekai Erdal, AA muhabirine, üçüncü dönem kazı çalışmalarının ağustos ayı başında başladığını söyledi.

Kazı heyeti içerisinde antropolog, tarihçi, mimar, iç mimar, sanat tarihçisi olmak üzere farklı dallardan alanında uzman akademisyenlerin bulunduğunu belirten Erdal, bu yıl kazı programının DSİ'nin projesi kapsamında Yamak Külliyesi ve köprü arasındaki yol güzergahında sürdüğünü belirtti.

Kazı çalışmalarına üniversite öğrencilerinin de gönüllü katıldığını anlatan Erdal, şöyle konuştu:

"Öğrencilere üniversitede, derste verdiğimiz teorik bilgilerin arazide nasıl uygulandığını veya teorik bilgilerle pratik bilgilerin arazide çakışma durumlarını bizzat yerinde uygulamalı olarak gösteriyoruz. Böylece öğrenciler kazı tecrübesi ediniyor. Bu durum onlara mezun olduktan sonra avantaj sağlayacaktır. Öğrenciler okudukları alanlara göre sahada iş yapıyor. Restoratör öğrencilerimiz, çıkan buluntuların restorasyonunu, sanat tarihi öğrencilerimiz kazı alanındaki kültür varlıklarının tespiti, belgelenmesi, çizimi gibi konularda çalışıyor. Mimar olan öğrenciler ise kültür varlıklarının rölöve planlarını çıkarmaktadır."

- "Gönüllü olarak arkadaşlarımla buraya geldik"

Öğrencilerden Ali Ekber Askar da teoride aldıkları birçok bilgiyi kazı alanında pratiğe dönüştürdüklerini dile getirdi.

"Kazı çalışmalarına katılmak bizi daha fazla geliştireceği için gönüllü olarak arkadaşlarımla buraya geldik. Şu anda Yamaç Külliyesi ve vadi arasındaki yolda çalışmalarımızı yürütüyor ve elde ettiğimiz buluntuları fotoğraflayıp kayıt altına alıyoruz." diyen Askar, sahada tecrübe kazandıklarını anlattı.

Öğrenci Eyüp Yıldırım da 2 yıldır Hasankeyf kazı çalışmalarına gönüllü olarak katıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz Mezopotamya coğrafyasındaki kazıları yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda coğrafyanın, tarihin ve kültürün verdiği çok büyük etkileşim ve toprak altındaki değerler var. Bunlara birebir şahit olmak, görmek, okulda verilen eğitim dışında alanda çalışıp bunlara bizzat şahit olmak bizlere mutluluk veriyor. Bu heyecanı hocamızın öncülüğünde yaşamak bizim için gerçekten ayrıca bir avantaj sağlıyor."