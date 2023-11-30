Batman Valiliğinden Batman Çayı'na girilmemesi uyarısı Batman Valiliği, Batman Baraj Gölü'nde su tahliyesi yapılması dolayısıyla vatandaşların Batman Çayı'na girmemesi uyarısında bulundu.

Batman Valiliği, Batman Baraj Gölü'nde su tahliyesi yapılması dolayısıyla vatandaşların Batman Çayı'na girmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde bölgede meydana gelen yağışların artması sebebiyle Batman Barajı Gölü kotunun yükseldiğinin gözlemlendiği bildirildi.

Baraj güvenliği açısından risk oluşmaması için baraj türbinlerinden su tahliyesine başlandığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından kış mevsimi boyunca Batman Çayı yatağında suya girmesinin, balık avlanmasının ve araç giriş çıkışlarının tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.