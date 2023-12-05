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        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca kasım ayında 154 olaya müdahale edildi

        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca kasım ayında 154 olaya müdahale edildi, 161 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:03
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        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca kasım ayında 154 olaya müdahale edildi
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        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca kasım ayında 154 olaya müdahale edildi, 161 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında kasım ayında 154 olaya müdahale edildiği ve yakalanan 161 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 128 gram skunk, 154 gram kubar esrar, 17 uyuşturucu nitelikte hap, 73 gram metamfetamin, 8 bin 215 paket kaçak sigara, 47 elektronik sigara, 43 gümrük kaçağı cep telefonu, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 115 fişek, 768 bronz sikke ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, çalışmalar kapsamında yakalanan şahıslardan 3'ünün çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

        Açıklamada, trafik güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar da ise 26 bin 840 aracın kontrol edildiği, 921 sürücüye idari para cezası uygulandığı, 169 aracın trafikten men edildiği ifade edilerek, yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında da haklarında yakalama kararı bulunan 632 kişinin yakalandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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