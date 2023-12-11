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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:12
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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerce düzenlenen üç operasyonda, 464 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, paketler halinde bir miktar esrar ve skunk ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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