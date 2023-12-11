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        Batman'da silahlı saldırıda yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

        Batman'da babasının husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 21:37 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:37
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        Batman'da silahlı saldırıda yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor
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        Batman'da babasının husumetlisi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

        E.S, Bahçelievler Mahallesi'nde 28 Kasım'da husumetlisi olan N.D'nin 14 yaşındaki oğlu F.D’ye tabancayla ateş açtı.

        Babasının iş yerine gitmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralandı.

        Koşarak babasının iş yerine giden F.D. yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S, saldırının ardından kaçtı.

        Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırıya uğrayan F.D'nin koşarak babasının iş yerine gelmesi yer alıyor.

        F.D’nin tedavisi sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince 3 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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