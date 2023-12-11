Sason'da heyelandan kapanan köy yolları açılıyor
Batman'ın Sason ilçesinde heyelandan kapanan 30 köy ve 6 grup yolu ulaşıma açıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde heyelandan kapanan 30 köy ve 6 grup yolu ulaşıma açıldı.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, ilçede son günlerde etkili olan yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 30 köy ve 6 grup yolunu ulaşıma açan ekipler, kalan 4 köy ve 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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