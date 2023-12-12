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        Batman'da kadınlar Gazze'ye destek için bağışta bulundu

        Batman'dakadınlar İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye ulaştırılması için altın bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:46
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        Batman'da kadınlar Gazze'ye destek için bağışta bulundu
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        Batman'dakadınlar İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye ulaştırılması için altın bağışladı.

        HÜDA PAR Batman Kadın Kolları Başkanlığının çağrısı üzerine bazı kadınlar Umut Kervanı Vakfı Batman Şubesine giderek, yüzük, bilezik, kolye, küpe gibi takılar ile para bağışı yaptı.

        HÜDA PAR Batman Kadın Kolları Başkanı Şenay Coşkun, yaptıkları çağrıdan sonra onlarca kadının çağrılarına ses vererek, altın takı bağışı yaptığını söyledi.

        Coşkun, "Konu Gazze olunca teveccühün güzel olması da normal. Bu süreç var devam ettiği müddetçe HÜDA PAR olarak sahada olacağız. Gazze için her zaman yardımların devam etmesi gerekiyor." dedi.

        Umut Kervanı Vakfı Batman Şube Başkanı Nurettin Teymur ise vatandaşlardan gelen yardımları Gazze'ye ulaştıracaklarını ifade ederek, "Rabb'im herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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