Batman'da sis etkili oldu Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.