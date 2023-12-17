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        Batman'da Gazze için "Duygu duvarı" oluşturuldu

        Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Duygu duvarı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:56
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        Batman'da Gazze için "Duygu duvarı" oluşturuldu
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        Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Duygu duvarı" oluşturuldu.

        Gülistan Caddesi'ne platform üyeleri tarafından "Duygu duvarı" adı verilen pano yerleştirildi.

        Etkinliğe katılan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara ilişkin duygularını bu panoya yazdı.

        Platform adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkanı Abdürrahim Demirtaş, bu etkinlik ile insanların duygularını yansıtmasını istediklerini belirterek, etkinliğe yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

        Etkinliğe katılanlardan Mehmet Latif Rüzgar, duygularını bu platforma yazdığını anlatarak, Filistinlilere yönelik saldırıların hiçbir zaman gündemden düşürülmemesi gerektiğini belirtti.

        Mehmet Emin Demiryol da etkinliği anlamlı bulduğunu ifade ederek, "İçimiz yanıyor. Bu platforma duygularımızı yazıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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