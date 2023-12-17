Batman'da kazara kendini vurduğu iddia edilen çocuk ağır yaralandı

Hasankeyf ilçesinde tüfekle kazara kendini vurduğu iddia edilen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Uzundere köyündeki evlerinde iddiaya göre, H.T. duvarda asılı tüfekle oynamak isterken silah kazara ateş aldı.

H.T. ağır yaralandı.

Yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.