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        Batman'da, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için fidan dikildi

        Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler anısına fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:57
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        Batman'da, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için fidan dikildi
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        Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler anısına fidan dikildi.

        Kentteki sivil toplum kuruluşlarınca Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

        Vali Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzelileri rahmetle andıklarını söyledi.

        Türkiye'nin her zaman zulüm gören mazlumların yanında olduğunu ifade eden Canalp, "Gazze'de şehit olan binlerce insanın özellikle kadınların, çocukların ve bebeklerin anısına burada sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarımızla fidan dikeceğiz." dedi.

        Etkinliğe, sivil toplum kuruluşlarının kadın birimlerinin temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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