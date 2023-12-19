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        Batman'da Yerli Malı Haftası kutlandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:52
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        Batman'da Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Okulda özel gereksinimli öğrencilerin okuduğu sınıfta Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, öğrencilere veliler ve öğretmenlerin evlerinde hazırladığı yöresel yiyecekler ile pasta ve meyveler ikram edildi.

        Özel eğitim öğretmeni Zeynep Demir, ailelerle birlikte güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, öğrencilerin de Yerli Malı Haftası dolayısıyla güzel bir gün geçirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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