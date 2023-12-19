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        Batman'da TKDK ofisi hizmete açıldı

        Batman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ofisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:09
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        Batman'da TKDK ofisi hizmete açıldı
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        Batman'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ofisinin açılışı yapıldı.

        Valilik yerleşkesindeki ofisi ziyaret eden Vali Ekrem Canalp, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Gazetecilere açıklama yapan Canalp, TKDK ofisinin 1 Ocak 2024'ten itibaren aktif bir şekilde çalışmalara başlayacağını söyledi.

        TKDK'nın Türkiye'de 42 ilde faaliyet yürüttüğünü belirten Canalp, şunları kaydetti:

        "Bu kurum 16 farklı sektörde hazırlanmış olan projelere yüzde 60, yüzde 70 nispetinde ivme desteği sağlayan bir kurumdur. Avrupa Birliği fonlarından, özellikle de AB Katkılı Kırsal Kalkınma Desteklerinden (IPARD) elde edilmiş olan desteklerle çiftçilere ve kırsal kalkınmayla ilgili faaliyet gösteren paydaşlara yoğun şekilde destek sağlamaktadır. Yakın zamanda kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de TKDK desteklerinden istifade edecek. Batman'da Oymataş Gıda İhtisas OSB için Tarım Bakanlığından gerekli onayları aldık. Şu anda jeolojik etütlerini de bitiriyoruz. Önümüzdeki dönemde altyapıya hızlı şekilde başlayıp Oymataş Köyümüzün olduğu bölgede bir gıda ihtisas OSB kuracağız. Kuracağımız Gıda İhtisas OSB için de buradan elde edeceğimiz proje karşılığı destekler son derece kıymetli olacaktır."

        Vali Canalp, TKDK ofisinin Batman'a hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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