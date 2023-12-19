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        Batman'da 3 bin 450 anaokulu öğrencisine ücretsiz kahvaltı veriliyor

        Batman Valisi Ekrem Canalp, 26 anaokulu ve anasınıfında eğitim gören 3 bin 450 öğrenciye ücretsiz kahvaltı hizmeti verdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:09
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        Batman'da 3 bin 450 anaokulu öğrencisine ücretsiz kahvaltı veriliyor
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, 26 anaokulu ve anasınıfında eğitim gören 3 bin 450 öğrenciye ücretsiz kahvaltı hizmeti verdiklerini söyledi.

        Batman'da Mehmet Akif Ersoy Anaokulu'nda "Okul Öncesi Öğrencilere Beslenme Desteği" programı düzenlendi.

        Öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Vali Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Belediyesi'nin iş birliğiyle 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında okul öncesi eğitim alan öğrencilere ücretsiz kahvaltı hizmeti verdiklerini belirtti.

        Canalp, 26 anaokulu ve ana sınıfında eğitim gören 3 bin 450 öğrencinin ücretsiz kahvaltı hizmetinden yararlanacağını kaydederek, kahvaltılıkların Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mutfaklarında Gıda Bölümü öğrencileri tarafından hazırlandığını bildirdi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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