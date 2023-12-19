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        Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı

        Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:15
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        Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı
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        Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek ses" uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, 14. İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığınca yarın saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 batarya uçaksavar ile manevra mermi atışlarının yapılacağı bildirildi.

        Açıklamada, belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı "yüksek patlama sesi" olabileceğinden vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.

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