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        Batman'da 11 ayda 1248 yangına müdahale edildi

        Batman Belediyesi, kent genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin 11 aylık verileri paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:36 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:36
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        Batman'da 11 ayda 1248 yangına müdahale edildi
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        Batman Belediyesi, kent genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin 11 aylık verileri paylaştı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, il genelinde 2023'ün ocak-kasım döneminde 333'ü anız olmak üzere 1248 yangına müdahale edildiği belirtildi.

        Can ve mal kaybının önüne geçilmesi için ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığı ifade edilen açıklamada, yangınların daha çok haziran-ekim aylarında artış gösterdiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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