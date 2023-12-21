Hasankeyf'te 2 kız kardeş gümüşü işleyerek takılara dönüştürüyor

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde gümüş iki kız kardeşin hünerli eliyle işlenerek takıya dönüşüyor.

Hasankeyf'te atölyelerinde ham madde olarak aldıkları gümüşü eritip ince tel haline getiren Ayşan Eke (53) ve Necla Eke (54) kardeşler, hünerli elleriyle takıya dönüştürüyor.

Kız kardeşler, gümüşten yaptıkları kolye, küpe, yüzük, künye, bileklik ve broş gibi ürünlerin satışını yapıyor.

Ayşan Eke, 2009 yılında kız kardeşiyle atölye açtıklarını belirterek, Hasankeyf'te gümüş işlemeciliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Madem bu sanat buradan doğmuştur burada yaşasın burada gelecek nesillere aktarılsın. Çocuklara da öğretmek istiyorum. " diyen Eke, nesilden nesile bu sanatın aktarılmasını istediğini söyledi.

Necla Eke ise, sanata her zaman ilgisinin olduğunu, el sanatları kurslarında eğitim aldığı aktardı.

Sabah atölyeye geldiğinde siparişleri yetiştirmeye çalıştığını ifade eden Eke, atölyede takıya dair her şeyi yapabildiğini kaydetti.

Eke, "Çok zahmetli ve emek isteyen bir iş. Bu sanatı yaşatmak istiyoruz." dedi.