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        Batman'da üniversite öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi

        Batman Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten 6 öğrenci topluluğunca İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:41
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        Batman'da üniversite öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi
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        Batman Üniversitesi bünyesinde faaliyet yürüten 6 öğrenci topluluğunca İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

        Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü ve merkez kampüste kurulan stantlarda, öğrencilerin hazırladığı yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

        Öğrenciler adına açıklama yapan Abdussamet Gökçe, Gazze'de soykırım uygulandığını belirtti.

        Filistinlilere bir nebze de olsa destek vermek amacıyla kermes düzenlediklerini dile getiren Gökçe, "Bedenen kardeşlerimizin yanında olamazsak bile manevi olarak onların yanında olduğumuzu haykırıyoruz." dedi.

        Kermese ilginin yoğun olduğunu ifade eden Gökçe, herkese Gazze için ellerinden gelen desteği sunmaları çağrısı yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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