Batman'da "Özgürlük Bulvarı 5. Etap Vizyon Bulvar Projesi"nde çalışmalar başladı.

Ahmet Arif Bulvarında projenin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, belediye olarak kentte şu ana kadar 90 projeyi tamamladıklarını söyledi.

65 projenin devam ettiğini, 38 projeyi de planladıklarını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Toplam 193 projenin maliyeti 10 milyar 133 milyon lira. Batman büyükşehir olacak, büyükşehre giden yolun taşlarını da teker teker döşeyeceğiz. Bulvar projesinin maliyeti 72 milyon lira. 2 bin 500 metre alanın içme suyu sistemini düzenleyeceğiz. 1700 metrelik alanda da yeni kanalizasyon ve yağmur suyu iletim hatlarını döşemiş olacağız. Yeni yağmur hattını da bu güzergahta döşemiş olacağız. Yine bu güzergahta 3 döner kavşak ve akıllı sinyalizasyon sistemi kuracağız. 1200 ağaç dikeceğiz, 360 yeni aydınlatma direği kuracağız. Çalışmamızın bir ayağında da asfalt döşeyeceğiz. 23 bin metrekare de bazalt taş döşeyeceğiz."