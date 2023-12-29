Batmanlı çocuklar hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı

Batman'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı.

Batman İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde "Çocuklar yaşasın", "Çocuk umuttur" ve "Gazze çocukları yalnız değildir" yazılı pankartlar açtı, şiirler okudu.

Çocuklar daha sonra Gazze'de hayatını kaybeden akranları için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

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