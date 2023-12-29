Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batmanlı çocuklar hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı

        Batman'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:44 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batmanlı çocuklar hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı.

        Batman İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde "Çocuklar yaşasın", "Çocuk umuttur" ve "Gazze çocukları yalnız değildir" yazılı pankartlar açtı, şiirler okudu.

        Çocuklar daha sonra Gazze'de hayatını kaybeden akranları için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi
        Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi
        TIR'da bulunan 171 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama
        TIR'da bulunan 171 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama
        Batman'da "Özgürlük Bulvarı 5. Etap Vizyon Bulvar Projesi"nde çalışmalar ba...
        Batman'da "Özgürlük Bulvarı 5. Etap Vizyon Bulvar Projesi"nde çalışmalar ba...
        Temizlik yaparken topladığı yaprakların üzerinde uyuyan köpeği, 3 saat bekl...
        Temizlik yaparken topladığı yaprakların üzerinde uyuyan köpeği, 3 saat bekl...
        Vali Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme yaptı
        Vali Canalp, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda inceleme yaptı
        Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Karagözoğlu'na başarı belgesi verildi
        Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Karagözoğlu'na başarı belgesi verildi