Batman'da Cansuyu Derneği 250 kişiye giysi desteği sundu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor.

Dernek temsilciliğince bu kapsamda kentte 250 ihtiyaç sahibine giysi yardımı yapıldı.

Derneğin temsilcisi Mehmet Emin Turan, gönüllere dokunmaya yetim, dul ve kimsesizlere can suyu olmaya devam ediyoruz." dedi.

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