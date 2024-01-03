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        Batman'da Cansuyu Derneği 250 kişiye giysi desteği sundu

        Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:49
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        Batman'da Cansuyu Derneği 250 kişiye giysi desteği sundu
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        Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor.

        Dernek temsilciliğince bu kapsamda kentte 250 ihtiyaç sahibine giysi yardımı yapıldı.

        Derneğin temsilcisi Mehmet Emin Turan, gönüllere dokunmaya yetim, dul ve kimsesizlere can suyu olmaya devam ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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