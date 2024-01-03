Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay 137 olaya müdahale edildi

        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca 2023'ün aralık ayında 137 olaya müdahale edildi, 139 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca geçen ay 137 olaya müdahale edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da İl Jandarma Komutanlığınca 2023'ün aralık ayında 137 olaya müdahale edildi, 139 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca suçla mücadele kapsamında aralık ayında 137 olaya müdahale edildiği ve yakalanan 139 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 kilo skunk, 407 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu nitelikte hap, 11 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 2 bin 551 paket sigara, 4 elektronik sigara ve 10 cep telefonu ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Trafik güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 20 bin 819 araç kontrol edildi, 870 sürücüye idari para cezası uygulandı, 135 araç trafikten men edildi. Yapılan yol kontrol ve arama çalışmalarında ise 677 şüpheli yakalandı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Batman'da Cansuyu Derneği 250 kişiye giysi desteği sundu
        Batman'da Cansuyu Derneği 250 kişiye giysi desteği sundu
        Bakan Göktaş: Sosyal hizmetler alanında yenilikçi programlar ve projeler ge...
        Bakan Göktaş: Sosyal hizmetler alanında yenilikçi programlar ve projeler ge...
        Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Batman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman'da konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman'da konuştu:
        Bakan Göktaş, Batman'da "Biz Büyük Bir Aileyiz Buluşması"na katıldı:
        Bakan Göktaş, Batman'da "Biz Büyük Bir Aileyiz Buluşması"na katıldı:
        Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik çalışması
        Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik çalışması