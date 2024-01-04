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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bazı kurumları ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:21
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu bazı kurumları ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Beraberinde AK Parti İl Başkan Akif Gür ile Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret eden Nasıroğlu, burada görev yapan personel ile vatandaşlarla sohbeti etti.

        Vergi Dairesi Müdürü Bülent Yanık'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Nasıroğlu, ardından İl Sağlık Müdürlüğüne geçti.

        Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat'tan yürütülen çalışmalar ve devam eden projelerle ilgili bilgi alan Nasıroğlu, vatandaşların kaliteli ve sorunsuz sağlık hizmeti almasını amaçladıklarını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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