Batman'da Gazze'ye destek çadırı kuruldu

Batman'da İslami sivil toplum kuruluşlarınca Gazze'ye destek çadırı kuruldu.

Atatürk Parkı'nda kurulan çadıra ilişkin açıklama yapan Özgür-Der Şube Başkanı Ramazan Çelikal, çadırda 4-10 Ocak'ta Gazze'ye destek amacıyla çeşitli programlar düzenleneceğini belirtti.

İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze'nin sesi olmaya çalıştıklarını, bu kapsamda birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Çelikal, "Bu etkinlikleri bir program çerçevesinde planlayıp, yaptık." dedi.

Çelikal, çadırda Gazze ile ilgili sergilerin düzenleneceğini, hayatını kaybeden Filistinliler için çadırın aynı zamanda taziye amaçlı da kullanılacağını dil getirerek, "Çadırı Gazze'ye gönül vermiş kardeşlerimizle bir toplanma alanı olarak da kullanacağız. Çadırda Kur'an-ı Kerim okunacak, Gazze temalı resimler sergilenecek." dedi.