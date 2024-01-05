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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:35
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'ndan hastalara ziyaret
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti.

        Beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ile İluh Devlet Hastanesini ziyaret eden Nasıroğlu, hastalarla görüştü, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Nasıroğlu, hasta çocuklarla da yakından ilgilendi.

        Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat'dan da hastanede sunulan sağlık hizmeti ile ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine geçen Nasıroğlu, tüm hastalara şifa dilediğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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