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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, öğrencilerle bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Türkiye Gençlik Vakfında (TÜGVA) öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:56 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:09
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, öğrencilerle bir araya geldi
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Türkiye Gençlik Vakfında (TÜGVA) öğrencilerle bir araya geldi.

        TÜGVA il binasında öğrencilerle sohbet eden Nasıroğlu, gençlerin sorularını da yanıtladı.

        Nasıroğlu, hayatta her zaman bir hedef ve idealin olması gerektiğini söyledi.

        Başarının sırrının kişinin sevdiği işi yapması olduğunu dile getiren Nasıroğlu, "Sevdiğiniz işi bulun. Kendinizi iyi yetiştirin. Kullandığınız telefonların kölesi olan gençler değil de bunları üreten gençler olun. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenin, bilgiyi ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak sizden sonraki nesillere iyi bir miras bırakabilmenin gayreti ve azmi içerisinde olun. Sizler, geleceğimizi inşa edecek büyük bir potansiyele sahipsiniz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, sizlere düşen önemli bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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