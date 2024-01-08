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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kentte taraftar grubuyla bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte taraftar grubu Yarasalar taraftar grubu ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:53
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, kentte taraftar grubuyla bir araya geldi
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte taraftar grubu Yarasalar taraftar grubu ile bir araya geldi.

        Nasıroğlu, bir kafede TPAO Batman Petrolspor'un taraftar grubu olan Yarasalar üyeleriyle görüştü.

        Kulüp başkanı Mustafa Demir'in de bulunduğu toplantıda, takımın hedefleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Nasıroğlu, taraftar grubunun bu takımın en büyük destekçisi olduğunu belirterek, hep birlikte takıma daha güçlü bir şekilde sahip çıkacaklarını söyledi.

        Bu yıl şampiyonluk yaşamak istediklerini anlatan Nasıroğlu, "Bunun için her türlü imkanı sağlamış durumdayız. Bu süreçte taraftarların verdikleri desteği sezon sonuna kadar sürdüreceklerinden eminim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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