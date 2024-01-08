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        Batmanlı kadınlar Fransa'daki kooperatifleri gezdi

        Batmanlı kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Fransa'ya düzenlenen teknik geziye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:22
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        Batmanlı kadınlar Fransa'daki kooperatifleri gezdi
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        Batmanlı kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Fransa'ya düzenlenen teknik geziye katıldı.

        Kentte faaliyet yürüten Toplumsal Değişme ve Emekçi Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Deniz Yıldız Maslak ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Gülcan Çetin, 31 ilden gelen katılımcıların da katıldığı gezi ile Fransa'daki kadın girişimcilerle bir araya geldi, üretim ve pazarlama konularında tecrübelerini paylaştı.

        Maslak, AA muhabirine, gezinin kendileri açısından faydalı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Amacımız kadınların iş sahibi olması, yöresel ürünlerin tanıtımı ve ekonomiye kazandırılması. Fransa'daki kooperatifleri ve birlikleri gezerek, tarımsal ve toplumsal fayda sağlayan kooperatifleri görme imkanımız oldu. ​​​​​​​Onların deneyimlerinden faydalanmış olduk. İlerleyen süreçteki projelerimize orada gördüklerimizi yansıtarak yeni projeler hazırlayacağız. Aynı zamanda kendi ürettiğimiz incir cipsini de Fransa'ya götürdük ve oradaki kooperatiflere hediye ettik."

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        Galeri

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