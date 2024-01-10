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        Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şubesi'nden açıklama

        Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şubesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:49
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        Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şubesi'nden açıklama
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        Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şubesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı.

        Öz Sağlık-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Ahmet Altunç, üyelerin katılımıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önünde düzenlenen basın açıklamasında, hastanede güvenlik personeline yönelik saldırıyı kınadıklarını belirtti.

        Altunç, "Sağlıkta şiddet olaylarına ağır cezaların verilmesi gerekiyor." dedi.

        Açıklamanın ardından üyeler dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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