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        Batman'da hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü

        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:31
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        Batman'da hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü
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        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        H.Ö. (19) yönetimindeki 34 VE 9298 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi'nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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