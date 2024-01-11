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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:08
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

        Narkogüç operasyonları kapsamında tespit edilen adreslere yönelik şafak operasyonları düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Dedektör arama köpekleri Linda ve İka'nın da katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 710 gram toz esrar, 5,04 gram metamfetamin, 4,33 gram skunk, 1,02 gram bonzai, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 28 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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