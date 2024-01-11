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        Batman'da "Tarih Yazan Çocuklar" etkinliği düzenlendi

        Batman'da Necat Nasıroğlu İlkokulunca "Tarih Yazan Çocuklar" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:09
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        Batman'da "Tarih Yazan Çocuklar" etkinliği düzenlendi
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        Batman'da Necat Nasıroğlu İlkokulunca "Tarih Yazan Çocuklar" etkinliği gerçekleştirildi.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, çocuklar tarihte yer almış örnek şahsiyetleri tanıtan sunumlar yaptı.

        Etkinlikte, Selahaddin Eyyubi, Sezai Karakoç, Nasrettin Hoca, Fatih Sultan Mehmet, Nene Hatun ve Aziz Sancar gibi önemli şahsiyetlerin hayatı canlandırıldı.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, burada yaptığı konuşmada, okulları inşa ederken güçlü karakterlerin ve inançlı nesillerin yetişmesini amaçladıklarını söyledi.

        Eğitime önem verdiklerini, babasının adını taşıyan okulda başarılı öğrencilerin yetişmesini istediğini belirten Nasıroğlu, "Bu nesil teknolojiyi iyi kullanabilen, okumayı seven, arkadaşlarıyla ikili ilişkilerini güçlü tutan ve Batman'a değer katan bir nesil olmalı." dedi.

        Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Özel İdaresi Sekreteri Abdulkadir Özer, öğrenciler ile veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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