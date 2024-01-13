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        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi

        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Bağlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:32
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        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Bağlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Valilik ve belediye tarafından Sağlık Mahallesi Mehmet Şirin Öndaş Taziye Evi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Canalp, yapılacak projeler ile ilgili bilgi verdi.

        Canalp, sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

        Programda, mahalle sakinleri talep ve sorunlarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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