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        Batman ve Mardin'deki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

        Batman ve Mardin'deki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:50
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        Batman ve Mardin'deki okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
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        Batman ve Mardin'deki okullarda, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Batman'da öğrenciler bayrak töreni öncesinde sıraya girdi. Öğrenciler daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

        Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de saygı duruşunda bulunuldu.

        Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, burada yaptığı konuşmada mahzun bir bayrak töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kurtaran, "Bugün tüm ülke genelinde şehitlerimizi anmak, onlara minnettarlığımızı ifade etmek amacıyla saygı duruşunda bulunuyoruz." dedi.

        Okulda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        - Mardin

        Mardin'deki okullarda da şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

        Şehit güvenlik güçleri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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