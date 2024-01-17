Batman Valisi Canalp, esnafı ziyaret etti Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, esnafı ziyaret etti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, esnafı ziyaret etti.

Vali Canalp, Turgut Özal Bulvarı ve Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafını ziyaret ederek, sorun, talep ve isteklerini dinledi.

Yolda gördüğü çocuklarla da sohbet eden Vali Canalp, onlara oyuncak hediye etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getiren esnaf, Vali Canalp'a teşekkür etti.

Vali Canalp'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz ile Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vahap Asma eşlik etti.