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        Batman'da geçen ay düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

        Batman'da geçen ay düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonları kapsamında gözaltına alınan 275 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:01
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        Batman'da geçen ay düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da geçen ay düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonları kapsamında gözaltına alınan 275 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalar kapsamında "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 275 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 263 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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