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        TPAO Batman Petrolspor Eycan Kaya ile sözleşme imzaladı

        TFF 3. Lig 2 Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Eycan Kaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:35
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        TPAO Batman Petrolspor Eycan Kaya ile sözleşme imzaladı
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        TFF 3. Lig 2 Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Eycan Kaya ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 52 Ordu Spor'dan Eycan Kaya (25) ile sezon sonuna kadar sözleşme yapıldı.

        Kulüp binasında yapılan imza törenine, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Balaban ve Basın Sözcüsü Cemal Kaya katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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