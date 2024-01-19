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        Batman'da Yaşar Kemal Kent Ormanı ile Alt ve Üst Geçitler Proje Lansmanı yapıldı

        Batman Belediyesince, Yaşar Kemal Kent Ormanı ile Alt ve Üst Geçitler Proje Lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:57
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        Batman'da Yaşar Kemal Kent Ormanı ile Alt ve Üst Geçitler Proje Lansmanı yapıldı
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        Batman Belediyesince, Yaşar Kemal Kent Ormanı ile Alt ve Üst Geçitler Proje Lansmanı gerçekleştirildi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda düzenlenen programda, kente yeni bir kimlik kazandırmak ve Batman'ı her Batmanlının "İyi ki Batman'da yaşıyorum, Batman'da yaşamaktan gurur duyuyorum" diyecekleri bir kent haline getirmek için hazırlanan projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

        Kent içerisinde devasa büyüklükteki bu alanın lansmanını gerçekleştireceklerini kaydeden Canalp, 146 bin metrekarelik alan içerisinde yapacakları yeni proje ile 2 kafeteryanın bulunacağını, içerisinde bebek bakım odaları, lavabolar ve büfe imkanlarının olacağını bildirdi.

        Alanda 1190 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 238 araç kapasiteli otopark ve değişik türden tematik bahçelerin olacağını ifade eden Canalp, yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de oyun alanlarının olacağını anlattı.

        Vali Canalp, şöyle devam etti:

        "1450 metrekarelik çocuk oyun alanlarımız, su oyun parkı, 325 metrekarelik su havuzumuz olacak. 230 metrekarelik, 2 bin 230 metrekarelik biyolojik yönetimi olacak ve aynı zamanda içerisinde yine 2 bin 300 metrekarelik bir miniatürk alanı bulunacak. 5 bin 600 metrekarelik piknik alanlarımız, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu yer alacak. Vatandaşlarımızın ağaçların altında oturabilecekleri ferah alanlar, üst kottan bir manzara görüntüsü, alt kodlarda yürüyüş alanları yer alacak. Karmaşadan uzak bir paradigma içerisinde insanların huzur içerisinde zaman geçirebilecekleri ve doğayla uyumlu bir park estetiği ortaya konulmuş olacak. Batman merkezde yapacağımız en büyük park olacak. Diğer taraftan da İstiklal Parkımız da yine kentimizin hemen dışında bu çaplarda, bu büyüklükte olacak. Yakın zamanda oranın da resmi açılışını yapacağız. Orası hizmet vermeye başladı. Aynı zamanda şu anda 20'ye yakın parkımızın da inşaatı devam ediyor."

        Programa, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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