Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 72 firmada kızartılmış yağ denetimi yapıldı

        Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 72 fast food işletmesinde kızartma yağ denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 72 firmada kızartılmış yağ denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 72 fast food işletmesinde kızartma yağ denetimi gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla ülke genelinde başlatılan kızartma yağ denetimleri kapsamında Batman'da 72 fast food işletmesi denetlendi.

        Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle toplu tüketim sunan işletmelerde kızartma yağ denetimlerinin sürdüğünü söyledi.

        Kentte 72 fast food işletmesinin olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Anormal gördüğümüz yağlara ilişkin numuneler alıp laboratuvara gönderiyoruz. Burada da değerler olumsuz çıkarsa işletmeye idari para cezası uyguluyoruz. Amacımız halkın sağlığını korumak, gıda güvenliğini tarladan sofraya kadar sürdürmektir. Bunun için çalışıyoruz. 30 gıda kontrol görevlimizle denetimlerimizi sürdürmekteyiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Batman'da 35 köye "önce yaya" trafik işareti çizildi
        Batman'da 35 köye "önce yaya" trafik işareti çizildi
        Batman'da proje değerlendirme toplantısı yapıldı.
        Batman'da proje değerlendirme toplantısı yapıldı.
        Ahır çöktü; içerdeki 8 yavru köpekten 5'i sağ çıkarıldı
        Ahır çöktü; içerdeki 8 yavru köpekten 5'i sağ çıkarıldı
        Batman'da çöken ahırın altında kalan köpek yavruları kurtarıldı
        Batman'da çöken ahırın altında kalan köpek yavruları kurtarıldı
        TPAO Batman Petrolspor'da Ergene Velimeşespor maçı hazırlıkları sürüyor
        TPAO Batman Petrolspor'da Ergene Velimeşespor maçı hazırlıkları sürüyor
        Batman'da Aile Sağlık Merkezi açıldı
        Batman'da Aile Sağlık Merkezi açıldı