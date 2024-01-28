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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, ASKON üyeleriyle buluştu

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) yönetim kurulu ve üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:51
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, ASKON üyeleriyle buluştu
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) yönetim kurulu ve üyeleriyle bir araya geldi.

        Ramanlı, Türkiye Petrolleri Kristal Park'ta bir araya geldiği iş adamlarıyla kentin ekonomisi, yeni sektörler ve istihdam konularında fikir alışverişinde bulundu.

        ASKON Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu, buluşmada Ramanlı'ya tablo hediye etti.

        Toplantının sonunda toplu fotoğraf çektirildi. ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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