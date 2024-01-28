HÜDA PAR Batman Milletvekili Ramanlı, ASKON üyeleriyle buluştu

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) yönetim kurulu ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ramanlı, Türkiye Petrolleri Kristal Park'ta bir araya geldiği iş adamlarıyla kentin ekonomisi, yeni sektörler ve istihdam konularında fikir alışverişinde bulundu.

ASKON Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu, buluşmada Ramanlı'ya tablo hediye etti.

Toplantının sonunda toplu fotoğraf çektirildi. ​​​​​​​

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