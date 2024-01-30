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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:46
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 6 bin 455 paket sigara, 18 cep telefonu, 81 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, ruhsatsız pompalı tüfek, uzun namlulu tüfek, 4 şarjör, 122 fişek, pala, 6 şarj aleti, 4 kulaklık ve 8,92 gram uyuşturucu ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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