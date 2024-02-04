AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, hasta yakınlarını ziyaret etti

Hastanenin kafeteryasında gerçekleşen görüşmede Nasıroğlu ve Ceylan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Nasıroğlu beraberinde AK Parti Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarıyla bir araya geldi.

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