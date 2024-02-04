Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, hasta yakınlarını ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu hastanede tedavi gören hastaların yakınlarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Milletvekili Nasıroğlu, hasta yakınlarını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu hastanede tedavi gören hastaların yakınlarına ziyarette bulundu.

        Nasıroğlu beraberinde AK Parti Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarıyla bir araya geldi.

        Hastanenin kafeteryasında gerçekleşen görüşmede Nasıroğlu ve Ceylan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Hasta yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri

        Benzer Haberler

        Batman Valisi Canalp, OSB'de yapımı süren atık su arıtma tesisini inceledi
        Batman Valisi Canalp, OSB'de yapımı süren atık su arıtma tesisini inceledi
        Batman Umut Kervanı Derneği 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı
        Batman Umut Kervanı Derneği 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı
        Batman Sason'da 19 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Batman Sason'da 19 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Hasankeyf'te camilerde temizlik çalışması yapıldı
        Hasankeyf'te camilerde temizlik çalışması yapıldı
        Batman'da jandarma geçen ay 183 olaya müdahale etti
        Batman'da jandarma geçen ay 183 olaya müdahale etti
        Beşiri'de Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Beşiri'de Taşımalı Eğitim ve Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı