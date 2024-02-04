HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Belediyecilik anlayışımızda insan merkezli siyasetin ne olduğunu fiilen belediye başkanlarımızın seçildiği yerlerde vatandaşlarımıza göstermek mümkün olacak." dedi.

Batman’da bir düğün salonunda düzenlenen HÜDA PAR Aday Tanıtım Toplantısı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi ile başladı.

Yapıcıoğlu, toplantıda, 2012'de "dürüst siyaset" ve "gerçek adalet" şiarı ile siyaset yapmaya başladıklarını belirterek, insan merkezli bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Yapıcıoğlu, parti olarak ilk kez 2014 yılında yerel seçimlere katıldıklarını aktardı.

Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"İlk katıldığımız seçim olmasına rağmen hatırı sayılır bir oy elde ettik. Seçime girdiğimiz yerlerin pek çoğunda ikinci veya üçüncü parti olduk. Belki o seçimde hiçbir yerde birinci parti olup belediye kazanamadık ama bir sonraki seçimde, 2019'da bir belediyemiz oldu ve bir sonraki parlamento seçimlerinde de 4 parlamenterimiz Meclis'te davamızı temsil etme konumuna geldi ve inşallah bu aşamadan sonra diyoruz ki; 31 Mart'taki yerel seçimlerde artık HÜDA PAR belediyeciliğini de halkımıza gösterme, fiilen bunu ortaya koyma zamanı olacaktır."

Yapıcıoğlu, siyaset ve muhalefet anlayışlarını net ifadelerle ortaya koyduklarını dile getirerek, her zaman, doğrudan, haktan, hakikaten ayrılmayacaklarını, kim yaparsa yapsın yanlışı da eleştireceklerini söylediklerini belirtti.

HÜDA PAR'ın belediyecilik anlayışının merkezinde insan olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

“Belediyecilik anlayışımızda insan merkezli siyasetin ne olduğunu fiilen belediye başkanlarımızın seçildiği yerlerde vatandaşlarımıza göstermek mümkün olacaktır. Bizim belediyelerimizde rüşvet ve yolsuzluk asla olmayacaktır. Allah'ın izniyle hizmetler adil bir şekilde yapılacaktır."

Yapıcıoğlu, konuşmasının ardından HÜDA PAR'ın Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Çevik, Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, Şırnak Belediye Başkan adayı Mustafa Çimen ile bazı ilçelerin adaylarını tanıttı.