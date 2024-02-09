Batman'da geçen ay siber dolandırıcılık operasyonlarında aranan 204 kişi yakalandı
Batman'da ocak ayında gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonları kapsamında 204 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da ocak ayında gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonları kapsamında 204 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 204 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Zanlılardan 189'u hakkında işlem yapıldı, 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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