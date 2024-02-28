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        Batman'da yapımı tamamlanan parklar törenle hizmete açıldı

        Batman'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:55 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:07
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        Batman'da yapımı tamamlanan parklar törenle hizmete açıldı
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        Batman'da yapımı tamamlanan 2 park törenle hizmete açıldı.

        Batman Belediyesince Çamlıtepe Mahallesi'nde yapılan Yunus Emre Parkı ve Çay Mahallesi'nde hizmete giren Veysel Karani Parkının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Ekrem Canalp, törende, kente iki park daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, parkların hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Törene, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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