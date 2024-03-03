Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Batman Valiliğini ziyaret etti

Bakan Işıkhan, daha sonra, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Batman Milletvekili ve Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi için taziye ziyaretinde bulundu.

Şeref Defterini imzalayan Işıkhan, Vali Ekrem Canalp ile görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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