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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Batman Valiliğini ziyaret etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:27 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:27
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Batman Valiliğini ziyaret etti
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, Valiliğe geçti.

        Şeref Defterini imzalayan Işıkhan, Vali Ekrem Canalp ile görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Bakan Işıkhan, daha sonra, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Batman Milletvekili ve Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi için taziye ziyaretinde bulundu.

        Işıkhan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Hamidi'nin ailesine başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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