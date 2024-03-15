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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:01 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:01
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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

        Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 21 bin 528 litre akaryakıt, 959 paket sigara, 40 kilogram nargile tütünü, 6 cep telefonu, 6 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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