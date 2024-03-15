Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında çalışma yürütüldü.
Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 21 bin 528 litre akaryakıt, 959 paket sigara, 40 kilogram nargile tütünü, 6 cep telefonu, 6 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.
Operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.
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