Batman'da köy yolu ağaçlandırıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü yoluna fidan dikildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü yoluna fidan dikildi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla 'Yeşil Kuşak Projesi' kapsamında Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü yolunda ağaçlandırma çalışması başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin dilen fidanlar köylüler tarafından köy yoluna dikildi.
Vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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