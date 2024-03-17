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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan'dan hasta ve sağlık çalışanlarına ziyaret

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, hastaneleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:34
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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan'dan hasta ve sağlık çalışanlarına ziyaret
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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, hastaneleri ziyaret etti.

        Ceylan, kentteki özel hastanelere gerçekleştirdiği ziyarette, tedavi gören hastalarla görüştü, acil şifa diledi.

        Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Ceylan, talepleri dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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