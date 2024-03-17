AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan'dan hasta ve sağlık çalışanlarına ziyaret
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, hastaneleri ziyaret etti.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, hastaneleri ziyaret etti.
Ceylan, kentteki özel hastanelere gerçekleştirdiği ziyarette, tedavi gören hastalarla görüştü, acil şifa diledi.
Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Ceylan, talepleri dinledi.
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